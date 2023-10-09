Врач перечислил возможные причины двоения в глазах

Двоение в глазах может возникать из-за какой-либо патологии или недомогания, рассказал Pravda.Ru врач-офтальмолог Клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков.

«В норме у человека бинокулярное зрение. Единую картинку формирует мозг из двух каналов — глаз. А вот если происходит какой-то сбой, то изображение перед глазами начинает двоиться, сопровождаясь головокружением и тошнотой», — пояснил врач.

Прежде всего, по его словам, такой недуг может возникнуть из-за переутомления или зрительного перенапряжения, например, в конце рабочего дня. В этом случае помочь может отдых и сон. Двоение также может появиться и из-за поражения центральной нервной системы, которое развивается у больного инсультом, менингитом, а также у людей, страдающих рассеянным склерозом. Однако в этом случае должны быть сопутствующие симптомы, уточнил Кусков.

Еще одна причина — получение травмы глаза со смещением глазного яблока, с поражением глазодвигательных мышц и нервных окончаний, продолжил эксперт. Помимо этого, подобная проблема может возникнуть после инфекционного заболевания или недавней операции на глаза.

По словам офтальмолога, если ни одно из перечисленных состояний не подходит и недомогание повторяется, стоит обратиться к неврологу.

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