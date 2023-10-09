Появилось видео последствий ракетного удара по Иерусалиму

Кадры последствий ракетного удара по окрестностям Иерусалима публикуют очевидцы, видео разместил Telegram-канал Yediot News.

На кадрах запечатлены пострадавшие от удара автомобили и дороги.

По информации источника, известно о четырех пострадавших. Один из них — десятилетний мальчик, он получил ранение осколками в спину, еще один — 20-летний мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Между тем издание Haaretz сообщает о 10 пострадавших в результате ракетной атаки.

Ранее в Иерусалиме прозвучали сирены тревоги. Жители сообщают, что слышали взрывы, писало издание The Times of Israel.

Ответственность за удар по Иерусалиму взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Бригады «Аль-Кассам», военное крыло ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима в ответ на обстрелы жилых домов.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.