Пенсионер показывал девочкам половой орган, «чтобы почувствовать прилив сил»

В Могилеве (Республика Белоруссия) задержали 73-летнего мужчину, который демонстрировал свой половой орган детям. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Инцидент произошел в одном из парков города. Как пояснил задержанный, он хотел вспомнить молодость, «почувствовать прилив энергии и сил». Поэтому он купил виагру, алкоголь, после чего отправился в парк, где употребил напиток и таблетки. На соседней скамейке с мужчиной сидели две девочки 10 и 12 лет, которым пенсионер в какой-то момент показал фото своего полового члена на смартфоне.

Дети испугались, убежали и рассказали о случае взрослым. Родители обратились в правоохранительные органы, которые задержали извращенца по горячим следам.

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