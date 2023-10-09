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В Минтрансе Подмосковья рассказали о контроле на транспорте

Более 18 тыс. безбилетных пассажиров выявили в Подмосковье с начала года

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РИА «Новости»

За 9 месяцев текущего года Административно-пассажирской инспекцией Подмосковья было выявлено более 18 тысяч безбилетных пассажиров на областных автобусных маршрутах, это на 3 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В прошлом году мы отменили оплату проезда в общественном транспорте наличными средствами. Теперь оплатить поездку можно бесконтактно любым удобным способом – социальными и банковскими картами, а также картами «Стрелка» или «Тройка». Последние способы оплаты позволяют значительно сэкономить на проезде – за каждые 10 поездок скидка 7%, а за 50 и более - 35%», – пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Если пассажир не оплатил поездку – это административное нарушение и проезд считается безбилетным. В таком случае положен штраф в размере 1 тыс. рублей. Помимо административной ответственности, безбилетный проезд не защищает от последствий ДТП во время поездки. При оплате проезда у пассажира остается электронный билет, подтверждающий факт передвижения на данном транспортном средстве, который при страховом случае позволяет получить компенсацию.

Минтранс Подмосковья призывает всех пассажиров ответственно относиться к соблюдению линейно-финансовой дисциплины в общественном транспорте для обеспечения комфортного и безопасного проезда на автобусах Подмосковья.

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