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В полиции прокомментировали информацию о захвате власти в Шлиссельбурге

Полиция Петербурга не получала заявлений о захвате власти в Шлиссельбурге

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Администрация Кировского района ЛО/VK

Администрация Кировского района Ленинградской области сообщила, что бывший мэр Шлиссельбурга Артем Желудов «с сообщниками» захватил здание администрации муниципального образования. При этом в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Газете.Ru» отметили, что заявлений по данному инциденту не поступало.

«В полицию не поступало заявлений», — сообщили в пресс-службе.

9 октября в официальной группе Кировского района в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о том, что бывший глава МО «Шлиссельбург» Артем Желудов, освобожденный из «Крестов», в 7 утра вместе с сообщниками ворвался в здание администрации с болгарками и цепями, выгнал охрану и забаррикадировал здание. В администрации отметили, что Желудов контролировал помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией. В публикации также сказано, что в связи с произошедшим было направлено обращение в правоохранительные органы.

Желудов занимал пост главы администрации Шлиссельбурга до августа текущего года, но был снят с должности советом депутатов и отправлен в СИЗО.

Ранее в Пензе произошла драка с участием зампредседателя городской думы.

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