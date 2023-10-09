Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве главу районного «Жилищника» оштрафовали за унижение коренных россиян

Главу «Жилищника Хорошево-Мневники» Муткова оштрафовали за унижение россиян

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Исполняющего обязанности директора ГБУ Жилищника Хорошево-Мневники Дмитрия Муткова оштрафовали за высказывания в адрес коренных жителей России. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Как пояснили в пресс-службе, Хорошевский районный суд города Москвы 9 октября 2023 года признал Муткова виновным в совершении административного преступления по статье 20. 3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему придется выплатить административный штраф 10 тысяч рублей.

До этого российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Подписчики обрушились на артистку с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Однако адвокат Андрей Алешкин заявил, что Волочковой могут лишь выписать штраф за осквернение памятника в Москве.

Ранее суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тысяч рублей блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий