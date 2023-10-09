В Москве главу районного «Жилищника» оштрафовали за унижение коренных россиян

Исполняющего обязанности директора ГБУ Жилищника Хорошево-Мневники Дмитрия Муткова оштрафовали за высказывания в адрес коренных жителей России. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Как пояснили в пресс-службе, Хорошевский районный суд города Москвы 9 октября 2023 года признал Муткова виновным в совершении административного преступления по статье 20. 3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему придется выплатить административный штраф 10 тысяч рублей.

До этого российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Подписчики обрушились на артистку с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Однако адвокат Андрей Алешкин заявил, что Волочковой могут лишь выписать штраф за осквернение памятника в Москве.

Ранее суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тысяч рублей блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом).