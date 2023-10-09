Жители Псковской области остались без электричества из-за урагана

В Псковской области в результате урагана без электричества остались 6,9 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По информации пресс-службы, ураганный ветер наблюдался в регионе в минувшие выходные. Самое больше число отключений было зафиксировано в четырех муниципалитетах — Псковском, Себежском, Гдовском и Струго-Красненском районах.

«Порядка 6 900 жителей Псковской области остаются без электроснабжения из-за сильного ветра, который проходил на территории региона на протяжении минувших выходных дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

Электроснабжение восстанавливают 86 бригад численностью 244 человека.

До этого детский фонд UNICEF сообщал, что в период с 2016 по 2021 год наводнения, пожары, штормы и другие экстремальные погодные явления стали причиной 134 случаев перемещения людей, из которых 43 млн пришлись на детей.

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