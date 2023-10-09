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«Я тебя ножом, а он — шокером»: ученики бердской школы поставили пятиклассника на колени

В школе Бердска пятиклассника поставили на колени и угрожали ему ножом и шокером

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Depositphotos

В школе №11 Бердска ученики пятого класса заставили мальчика из параллели стоять на коленях, угрожая ему ножом и электрошокером, и снимали все на камеру. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн», в распоряжении которого есть запись с разборки школьников.

На видео ученики заставляют пятиклассника извиняться, стоя на коленях.

«Если будешь меня еще раз обзывать, это видео попадет ко всем моим друзьям. И я тебя первый [нецензурная брань] ножом. А он тебя [нецензурная брань] шокером. Вот так!» — приводит издание слова одного из обидчиков ребенка.

За кадром слышны звуки электрошокера, которым запугивают мальчика.

Как рассказала замдиректора школы Наталья Руппель, инцидент произошел 7 октября.

«Мальчики из параллельных классов менялись на уроке физкультуры. Один входили, другие выходили. Потолкались. Один из мальчиков обозвал двух других. Те почувствовали себя оскорбленными. И в таком нелицеприятном формате разобрались», — объяснила учитель.

По словам педагога, как только в школе узнали об инциденте, то «бросили все дела, вызвали родителей и начали разбираться».

Агрессоры уже извинились перед затравленным мальчиком в присутствии учителей и родителей. Руппель подчеркнула, что с участниками конфликта будут работать психологи.

Ранее в Красноярске подростка назвали «позором школы» из-за жалобы на тараканов в столовой.

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