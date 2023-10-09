Россиянка сцепилась с ребенком на детской площадке, защищая свою дочь

Жительница Нерюнгри вступила в конфликт с мальчиком на детской площадке, защищая свою дочь. Два видео с места случившегося опубликовал Telegram-канал NERULIFE.

Как рассказали изданию SakhaDay местные жители, женщина пришла на площадку защищать свою дочь от школьников, которые ее обидели, и не хотела драться с детьми. На видео она пытается удержать мальчика в красной куртке, чтобы он не сбежал. Конфликт сопровождается нецензурной бранью со стороны друзей мальчика.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха сообщили, что начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Нижневартовске женщина ударила девочку на детской площадке и обыскала ее рюкзак.