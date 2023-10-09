Под Хабаровском у женщины на медкомиссии обнаружили опухоль весом шесть килограммов

Жительница Хабаровского края несколько лет не замечала крупную опухоль, которую впоследствии удалили медики. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Миому заметили врачи во время прохождения медкомиссии. Специалисты краевой больницы назначили срочную операцию. В результате медики удалили опухоль весом шесть килограммов. Хирургическое вмешательство прошло без каких-либо осложнений.

Сама пациентка не думала, что в ее организме появилось новообразование. Она полагала, что набрала лишние килограммы из-за образа жизни.

На данный момент женщина восстанавливается и хорошо себя чувствует. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Саратове пенсионерке удалили 25-сантиметровую опухоль надпочечника.