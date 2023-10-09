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В Домодедово пассажира задержали после взрыва свето-шумовой гранаты в багаже

Mash: в Домодедово у пассажира в багаже взорвалась граната

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Домодедово 54-летний мужчина попытался провезти свето-шумовую гранату в багаже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время досмотра багажа. Сотрудники воздушной гавани заметили на рентгене необычный предмет, поэтому задержали россиянина на пункте.

Чтобы выяснить обстоятельства происходящего, правоохранители обратились к пассажиру. В процессе беседы граната взорвалась.

Во время инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали и доставили в участок. По данным правоохранителей, ранее подозреваемого задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ранее в аэропорту Внуково сбой в системе приема багажа привел к гигантским очередям.

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