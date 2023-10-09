Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главный раввин России госпитализирован

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали после танцев с Торой

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще, сообщает Shot.

По информации источника, во время исполнения танцев с Торой раввин упал и получил тяжелое сотрясение мозга.

Как рассказал председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин РФ Борух Горин, Берл Лазар был сильно взволнован в этот вечер из-за происходящего в Израиле. Он сказал, что обычай танцевать с Торой сегодня нужно исполнить «больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность». Раввин начал исполнять традиционный еврейский релизиозный танец и танцевал до глубокой ночи, пока не упал. Горин добавил, что не знает, поскользнулся он или столкнулся с кем-то из танцующих, травма могла последствием и «логическим завершением этого исступленного танца».

В настоящее время здоровью главного раввина России ничего не угрожает, уточняет СМИ.

Симхат Тора — еврейский праздник, знаменуемый окончанием годичного цикла чтения Торы. В этот день в синагогах устраивают Акафот, торжественное шествие со свитками Торы возле возвышения в центре синагоги, на котором читают Тору, с танцами и всеобщим ликованием, которыми евреи выражают веру и любовь к Творцу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий