Главный раввин России госпитализирован

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще, сообщает Shot.

По информации источника, во время исполнения танцев с Торой раввин упал и получил тяжелое сотрясение мозга.

Как рассказал председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин РФ Борух Горин, Берл Лазар был сильно взволнован в этот вечер из-за происходящего в Израиле. Он сказал, что обычай танцевать с Торой сегодня нужно исполнить «больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность». Раввин начал исполнять традиционный еврейский релизиозный танец и танцевал до глубокой ночи, пока не упал. Горин добавил, что не знает, поскользнулся он или столкнулся с кем-то из танцующих, травма могла последствием и «логическим завершением этого исступленного танца».

В настоящее время здоровью главного раввина России ничего не угрожает, уточняет СМИ.

Симхат Тора — еврейский праздник, знаменуемый окончанием годичного цикла чтения Торы. В этот день в синагогах устраивают Акафот, торжественное шествие со свитками Торы возле возвышения в центре синагоги, на котором читают Тору, с танцами и всеобщим ликованием, которыми евреи выражают веру и любовь к Творцу.

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