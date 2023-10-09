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Эксперт объяснил сообщения о нехватке в России вакцин от полиомиелита

Общественник Власов: вакцины от полиомиелита произведены в полном объеме

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Depositphotos

В России в полном объеме произведены вакцины от полиомиелита. Сообщения о нехватке препарата могут быть связаны с тем, что частные клиники опоздали с заказами, считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. На производство вакцины уходит полгода, пояснил он в беседе с Tsargrad.tv.

Нехватку вакцины эксперт назвал «большим стратегическим проколом», подчеркнув, что перед тем, как делать подобные заявления, нужно разобраться в причинах.

«Я уточнил у производителя вакцины и в Минздраве: те объемы, которые запросило государство, произведены полностью», – заявил Власов.

По его словам, цикл производства вакцины от полиомиелита занимает полгода – это время необходимо на созревание субстрата. По мнению Власова, некоторые частные клиники, в которых проводится вакцинация от полиомиелита, могли просто опоздать со своими заявками, и-за чего и остались без вакцины.

О достаточном количества вакцины от полиомиелита во всех регионах страны ранее заявил и Росздравнадзор. По данным ведомства, общий остаток составляет более 4,5 млн доз.

В Минздраве также сообщали, что все необходимые объемы вакцин от полиомиелита законтрактованы и поставляются в регионы России по графику.

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