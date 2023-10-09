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Российский журналист попросил помощи у западной активистки Греты Тунберг

Журналист Некрасов попросил Грету Тунберг повлиять на санкции США и ЕС

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inekrasov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский журналист Иван Некрасов в своих соцсетях опубликовал видеообращение к эко-активистке Грете Тунберг, сообщает газета «Коммерсант». Он попросил ее помочь ослабить антироссийские санкции.

«12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в пшеничном поле. Никто не погиб, но нет никакой гарантии, что ЧП с российской авиакомпанией не повторится снова и в более жестком варианте», - приводит «Коммерсант» слова Накрасова, который является вице-президентом Екатеринбургского клуба – экспертной площадки, объединяющей представителей власти, экспертов, ученых, а также политиков, которые обсуждают федеральные и региональные проблемы.

Как подчеркнул Некрасов, он обратился к Тунберг, как к «влиятельной женщине». По его мнению, она может помочь в ослаблении санкций, которые угрожают жизни россиян.

«Я уверен, что мы сможем договориться, Грета. Я считаю, у тебя достаточно мужества признать, что все люди на планете одинаково заслуживают жизни, в том числе и россияне», - сказал он в своем видеообращении.

Напомним, в феврале 2022 года США и Европейский союз ввели санкции в отношении Российской Федерации. В частности, под ограничения попали ряд российских банков, некоторые страны закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов, а также от РФ потребовли до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский тогда отмечал, что затронувшие авиаотрасль санкции — это попытка оказать влияние на внешнюю политику Москвы, ориентированную на обеспечение законных прав в области национальной безопасности.

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