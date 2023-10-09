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В Новосибирске сломавший спину мужчина провел сутки в колодце

В Новосибирске мужчина провалился в колодец и провел в нем сутки

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МАСС г. Новосибирск

В Новосибирске сотрудники МЧС вызволили провалившегося в колодец мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск».

Местного жителя обнаружил прохожий, который услышал крики из открытого колодца. После этого на место оперативно выехали сотрудники МЧС.

Выяснилось, что в этом месте мужчина пробыл сутки, при этом у него была сломана спина.

После обнаружения человека отправили в больницу. О его состоянии после госпитализации не сообщается. Из-за произошедшего опасную зону огородили, чтобы подобное не повторилось.

Ранее в Первоуральске трехлетний мальчик упал в полутораметровую траншею.

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