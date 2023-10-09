Фирма из Москвы пыталась вывезти в Корею 5900 тонн металлолома

Компания из Москвы попыталась транспортировать 5900 тонн лома черных металлов в Республику Корея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Инцидент произошел в порту Находка. Представители организации планировали ввезти в Корею груз через пункт, не предназначенный для вывоза этого ресурса.

Чтобы миновать запреты, компания оформила отправление как бывшие в употреблении рельсы. Таким образом, фирма предоставила недостоверные данные. В результате организация не доплатила почти 140 миллионов рублей таможенного платежа.

Сотрудники таможни изъяли металлолом. На данный момент правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Дубае студентка из США толкнула сотрудницу таможни и пошла под суд.