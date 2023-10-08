В российском городе пожаловались на мужчину, мастурбирующего в автобусе

Жители Новосибирска возмутились мужчиной, который мастурбировал в автобусе. Кадры извращенца прислал подписчик Telegram-канала «АСТ-54 Black».

«В автобусе №39 был замечен мужчина, который без особого стеснения у всех на глазах «душил змею», — подписал видео с мужчиной подписчик канала.

На кадрах пассажир мастурбирует на заднем ряду автобуса, рядом с извращенцем сидит женщина — она отвернулась от мужчины и смотрит в окно.

«Страшно из дома выходить», «До животного состояния дошел», «Деградация полным ходом», — прокомментировали новость подписчики канала.

Несколько человек поинтересовались, сообщили ли пассажиры о случившемся в полицию.

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