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Медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков на водохранилище в Башкирии

В Башкирии медведь вынырнул перед лодкой рыбаков и попал на видео

Рыбаки из Оренбурга встретили в башкирском водохранилище медведя, косолапый вынырнул в нескольких метрах от лодки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургский городовой».

Инцидент произошел на Юмагузинском водохранилище, двое рыбаков шли на моторной лодке к берегу, когда перед ними неожиданно вынырнул медведь. Хищник тоже направлялся в сторону суши и людей испугался, к лодке косолапый подплывать побоялся, лишь внимательно оглядел мужчин.

Хищник доплыл до берега, взобрался по отвесному склону и убежал в лес. Рыбаки к берегу пришвартовываться не решились и преследовать молодого медведя не стали.

Ранее пожилой мужчина отбил 73-летнюю жену у медведя.

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