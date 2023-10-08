Россиянин провалился в открытый колодец с водой и просидел в нем всю ночь

В Ленинском районе Новосибирска мужчина провалился в открытый колодец с водой на улице и повредил спину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел на улице Волховской в ночь на 7 октября, в колодец упал 48-летний житель Новосибирска. Мужчина провел в заточении всю ночь, только на следующий день его крики о помощи услышал случайный прохожий и вызвал экстренное службы.

Пострадавшего с подозрением на травму позвоночника подняли наверх и передали бригаде врачей скорой помощи. Колодец огородили сигнальной лентой и заблокировали.

Ранее под Красноярском женщина упала в колодец, спасая чужую собаку.