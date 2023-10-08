В Госдуме призвали вызволить россиянку из плена ХАМАС

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал вызволить из плена ХАМАС россиянку Елизавету Прудникову.

Он прикрепил к посту фотографию, на которой изображены 14 женщин — в их числе есть и 20-летняя Прудникова, которая приехала в Израиль на фестиваль и пропала без вести.

Ранее лидер ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что силы движения взяли достаточно заложников из числа граждан Израиля, чтобы обменять всех палестинцев.

В сети ранее появлялись кадры, как палестинцы сажали взятых в заложники жителей Израиля и отправляли в сектор Газа. Подобные кадры были сделаны в приграничных населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот.

В израильских тюрьмах по обвинению в терроризме или подготовке терактов находится значительное количество палестинцев, в их числе — члены движения ХАМАС и боевики «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.