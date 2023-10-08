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Четырехлетней девочке отрезало кисть руки мясорубкой

112: в Тюменской области ребенку отсекло кисть руки мясорубкой

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Haggardous50000/Shutterstock

В селе Слободчики Тюменской области ребенок получил серьезные травмы, засунув руку в работающую электромясорубку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

23-летняя мать оставила дочь без присмотра на кухне с включенной мясорубкой. В какой-то момент ребенок из любопытства засунул в агрегат правую руку. Лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья.

Четырехлетнюю девочку экстренно госпитализировали. Удастся ли пришить кисть и сохранить двигательные функции руки, пока неизвестно.

В отношении матери пострадавшей возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, женщина находится под подпиской о невыезде. Известно, что в семье воспитываются еще двое детей, двух и трех лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее петербургские врачи спасли двухлетнему ребенку руку от ампутации после травмы в электромясорубке.

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