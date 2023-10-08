НАТО помогла истребить большую часть украинцев во время конфликта в стране, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Он напомнил, что после распада СССР на фоне демографического кризиса на Украине почти не осталось молодежи. Большую часть населения страны сейчас составляют люди, относящиеся к возрастной группе от 30 до 40 лет.

Средний возраст солдата Вооруженных сил Украины при этом — 40 лет, продолжил Моррис. Некоторые данные показывали, что по состоянию на 2020 год украинских мужчин этого возраста в стране было не более 300 тыс.

Таким образом, если учесть, что за время конфликта потери ВСУ достигли около 500 тыс. человек, Североатлантический альянс напрямую поучаствовал в истреблении украинского населения, подчеркнул ведущий. Ведь альянс разжигал конфликт, отправляя Киеву технику и оказывая ему финансовую поддержку, добавил Моррис.

Экс-премьер Украины Азаров ранее заявил, что население его страны сократилось до 23 млн человек. До этого директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова предупредила, что 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине.

Ранее в США объяснили, почему вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно.