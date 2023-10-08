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В Красном Полумесяце назвали число жертв землетрясения в Афганистане

Красный Полумесяц: 500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Представитель Красного Полумесяца Эрфанулл Шарафзой заявил, что в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек. Его слова передает агентство Reuters.

До этого заместитель официального представителя правительства радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Билал Карими заявлял, что более тысячи жителей Афганистана стали жертвами землетрясения.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Геологическая служба США также сообщала, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к юго-востоку от населенного пункта Маданг, где проживает около 27,4 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 72 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике.

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