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В России за год упали продажи кофе на вынос

В России за прошедшие девять месяцев продажи кофе на вынос упали на шесть процентов

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Shutterstock

В России за последние девять месяцев на шесть процентов упали продажи кофе на вынос, сообщает RT со ссылкой на данные «Такском».

Средняя цена кофе на вынос в сентябре составила 188 рублей, что на пять процентов больше, чем в прошлом году.

Ранее исследователи из государственного университета Наварры (Испания) в составе научного коллектива выяснили, что несладкий кофе способствует потере веса. Этот напиток ускоряет метаболизм и стимулирует симпатическую нервную систему.

В исследовании приняли участие около 155 тыс. любителей кофе. Все участники заполнили анкеты, указав информацию о своих пищевых привычках, весе и состоянии здоровья. Ученые проанализировали уровень потребления кофе без кофеина и с кофеином, а также то, добавляли ли участники в напиток сахар, сливки и подсластители.

По истечении четырех лет выяснилось, что участники, которые регулярно пили кофе с чайной ложкой сахара, прибавили 0,09 кг.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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