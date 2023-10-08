Россиянке удалили опухоль надпочечника размером с голову

В Саратове врачи спасли пациентку с саркомой надпочечника размером более 25 сантиметров. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Пенсионерка из села Самойловка обратилась в медицинское учреждение, когда обнаружила себя в брюшной полости новообразование, женщина наощупь нашла в животе опухоль больших размеров.

«Я трогала свой живот слева и чувствовала там большое образование, как во время беременности, когда ребенок уже большой. Я не знала, что это была опухоль, но чувствовала, что мне что-то мешает. Иногда спина еще болела», — рассказала сельчанка.

В ходе обследования медики обнаружили у женщины саркому надпочечника, опухоль разрослась до гигантских размеров и проросла в другие органы.

«Образование правой почки — 15 на 12 см и саркома надпочечника слева размером 20 на 25 см. Операция была сложной. Нам пришлось удалить левый надпочечник, правую почку, хвост поджелудочной железы, селезенку и желчный пузырь,», — сообщил заведующий хирургической службой областной клинической больницы Григорий Блувштейн.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пенсионерка еще находится под наблюдением медиков и готовится к выписке.

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