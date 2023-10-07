Общественники обсудили вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни

Найти новые подходы к работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, помочь включиться в эту работу ветеранам специальной военной операции, поделиться наработками в реализации проектов гражданско-патриотической тематики с коллегами — эти и другие вопросы в области патриотического воспитания были поставлены в центр внимания экспертами и участниками патриотической сессии «Бессмертного полка России» «Вместе Zа правду!» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения.

«Родину защищать! Долг или профессия?» — так называлась панельная дискуссия, в которой принял участие Герой России, участник СВО подполковник Максим Шоломов. Он уверен, что долг каждого мужчины — встать на защиту Родины, когда это оказывается необходимым, но координировать действия добровольцев и мобилизованных граждан должны профессиональные военные. По мнению Шоломова, такой подход обеспечит максимальную эффективность боевой работы.

О важности социализации вернувшихся из зоны СВО бойцов на онлайн-встрече с участниками сессии говорил Герой России, полковник в отставке Алексей Романов. Он обратил внимание на необходимость взаимодействия с ранеными, находящимися в госпиталях.

«Все эти люди будут возвращаться в общество, социализироваться в обществе. Если мы сможем создать условия, чтобы они чувствовали заботу о себе, внимание к себе, это будет здорово. Нужно помогать им выходить из этой сложной ситуации, чтобы люди не замыкались в себе», — отметил Романов.

Взаимоотношениям общественных организаций с органами власти был посвящен доклад члена центрального штаба «Бессмертного полка России», руководителя штаба реготделения движения в Смоленской области Дениса Пестунова.

В свою очередь редактор телеканала «СоловьевLIVE» Дмитрий Красноухов рассказал о необходимости противодействия фейкам.

Кроме того, участники сессии поделились информацией о проектах, реализуемых в своих регионах. Среди них — Уроки мужества для школьников, а также проекты, направленные на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Организаторы уверены, что приобретенные знания помогут участникам сессии в осуществлении новых проектов в своих регионах.