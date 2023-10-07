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Следовавшее на Украину судно отбуксировали в проливе Дарданеллы после поломки двигателя

Следовавшее на Украину судно отбуксировали в проливе Дарданеллы

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Shadati/Global Look Press

Следовавшее на Украину судно Mitsos отбуксировали в проливе Дарданеллы после поломки двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Турции.

Сухогруз удалось успешно отбуксировать к причалу на острове Бозджаада. Это не повлияло на движение судов в проливе.

Ранее сообщалось, что судно, принявшее на борт груз в порту Одессы, вышло в Черное море.

16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что два грузовых гражданских судна отправились в украинские порты по временному коридору для погрузки зерна и дальнейшей его транспортировки на африканские и азиатские рынки.

22 сентября он заявил, что судно Aroyat под флагом Палау, зашедшее в порт Черноморск по альтернативному зерновому коридору Украины в Черном море, покинуло гавань с 17,6 тыс. тонн пшеницы и отправилось в Египет.

По данным с сайтов мониторинга морского движения, 24 сентября в Турцию под флагом Палау прибыл сухогруз Aroyat, который является вторым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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