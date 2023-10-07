Рейсы Red Wings в Израиль осуществляются в штатном режиме

Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль и из Израиля осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает ТАСС.

«Рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля», — указали в компании.

В Red Wings также отметили, что в настоящий момент авиакомпания не планирует внесения изменений в программу полетов.

Авиакомпания Red Wings выполняет рейсы в Тель-Авив из Домодедово и Жуковского. Полеты между двумя странами также осуществляет израильская El Al.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Газета Haaretz писала, что полиция Израиля оценивает силы вторгшихся боевиков в 60 человек в 14 районах. По данным издания, минимум в двух городах израильские мирные жители захвачены террористами в плен.

Ранее в Италии резко осудили ракетные атаки на Израиль.