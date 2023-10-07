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Сальдо отреагировал на взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховке

Сальдо назвал терактом взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховке

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова, произошедший утром в Новой Каховке, является терактом.

«В Новой Каховке был совершен теракт — подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу», — отметил Сальдо.

7 октября сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявлял, что в городе Новая Каховка Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль. В результате секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов попал в больницу в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в Одесской области на Украине поврежден объект припортовой инфраструктуры после ночных взрывов. По сообщению Вооруженных сил Украины (ВСУ), на юге Украины произошли взрывы и пожар.

Глава областной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе в ночь на 6 октября произошли взрывы, от которых припортовая инфраструктура получила повреждения, а работа паромной переправы была приостановлена.

Ранее в Белгородской области рассказали о новом обстреле ВСУ.

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