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В Херсонской области подорвали машину секретаря отделения «Единой России»

Сенатор Кастюкевич: в Новой Каховке подорвали машину секретаря «Единой России»

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Global Look Press

В городе Новая Каховка Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль. В результате секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

По словам сенатора, взрыв произошел в 9:30. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.

«Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области!» — заключил сенатор.

Ранее украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария» и провокации против России.

До этого стало известно, что в Одесской области на Украине поврежден объект припортовой инфраструктуры после ночных взрывов. По сообщению Вооруженных сил Украины (ВСУ), на юге Украины произошли взрывы и пожар.

Глава областной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе в ночь на 6 октября произошли взрывы, от которых припортовая инфраструктура получила повреждения, а работа паромной переправы была приостановлена.

Ранее в Белгородской области рассказали о новом обстреле ВСУ.

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