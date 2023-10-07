Инфекционист заявил, что человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что человек заражается коронавирусной инфекцией в среднем раз в шесть месяцев, передает ТАСС.

«По статистике, коронавирусной инфекцией сейчас болеют раз в полгода, то есть люди заболевают повторно», — сказал он.

По словам специалиста, в большинстве случаев это не всегда удается подтвердить лабораторно, поскольку чаще всего повторные заболевания у людей протекают в форме обычного легкого ОРВИ.

Он также обратил внимание, что при этом бывают случаи, когда иммунитет человека не справляется с вирусом и коронавирус вызывает осложнения и требует госпитализации. Чаще всего это случается среди людей из групп риска, указал эксперт.

Как рассказал Тимаков, среди врачей остро стоит вопрос о долгосрочных последствиях повторных «ударов» COVID-19 по иммунитету и органам человека.

«Так как коронавирус размножается во всех органах и тканях, это может привести к быстрому старению организма», — пояснил он.

Специалист добавил, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

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