В программу «Игр Будущего» вошли соревнования по «Миру танков»

Новая фиджитал-дисциплина на основе киберспортивной онлайн-игры «Мир танков» вошла в программу «Игр Будущего», сообщает пресс-служба турнира.

Участники соревнований, которые отправятся в Казань в феврале 2024 года, определятся по итогам отборочного турнира в рамках «Игр Будущего» в ноябре и декабре 2023 года, а также две команды – по итогам квалификации и финала турнира «Легендарная семерка» в формате 7 х 7.

Как отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров, «Мир танков» является танковым симулятором, который требует от игроков навыков в стратегии и тактике, опыта командной работы, координации и взаимодействия.

«Это одна из самых зрелищных киберспортивных дисциплин, популярных среди людей любого возраста. Скоро начнется квалификационный турнир, в котором может принять участие любой желающий. Мы рады, что турнир по «Миру танков» попал в обойму «Игр Будущего», поскольку он органично дополняет пул инновационных фиджитал-дисциплин», — добавил он.

Отмечается, что международный турнир по игре станет частью вызова «Стратегия». В его цифровой части участники сразятся в тактическом трехмерном бою, а в физическом этапе их ждет фиджитал-суперфинал – серия испытаний на выносливость и смекалку.

Кроме того, выступить на «Играх Будущего» – 2024 в Казани смогут также две команды из победителей квалификационного этапа и финала «Легендарной семерки». В случае если это будет один и тот же танковый состав, то в Казань пригласят вице-чемпионов турнира.