В Башкирии высадили 30 тысяч деревьев

Сотрудники АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») высадили в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района Башкирии 30 тыс. саженцев деревьев хвойных пород, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Озеленение природного парка «Аслы-Куль» провели работники «Башнефть-Добыча» (ключевой актив «Башнефти» по добыче нефти и газа). Благодаря инициативе нефтяников на 7,5 гектарах на ранее пустующей территории у берега озера Асликуль теперь растут сосны и лиственницы.

Оптимальное место высадки было определено экспертами института биологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Высадка лесного массива на территории этого природного парка создает благоприятные условия для восстановления гидрологического режима озера.

Новый лес защитит территорию от выдувания снежных осадков, что предотвратит пересыхание родников и обеспечит озеро естественной водной подпиткой. Лес также предотвратит попадание в водоем продуктов эрозии почв, минеральных и органических веществ из расположенных поблизости сельхозугодий, остановит размывание и заболачивание береговой линии озера.