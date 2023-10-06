Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Башкирии высадили 30 тысяч деревьев

Сотрудники «Башнефти» высадили 30 тыс. деревьев в природном парке Башкирии

close
100%
Freepik

Сотрудники АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») высадили в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района Башкирии 30 тыс. саженцев деревьев хвойных пород, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Озеленение природного парка «Аслы-Куль» провели работники «Башнефть-Добыча» (ключевой актив «Башнефти» по добыче нефти и газа). Благодаря инициативе нефтяников на 7,5 гектарах на ранее пустующей территории у берега озера Асликуль теперь растут сосны и лиственницы.

Оптимальное место высадки было определено экспертами института биологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Высадка лесного массива на территории этого природного парка создает благоприятные условия для восстановления гидрологического режима озера.

Новый лес защитит территорию от выдувания снежных осадков, что предотвратит пересыхание родников и обеспечит озеро естественной водной подпиткой. Лес также предотвратит попадание в водоем продуктов эрозии почв, минеральных и органических веществ из расположенных поблизости сельхозугодий, остановит размывание и заболачивание береговой линии озера.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий