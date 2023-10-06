В США кот случайно отключил государственную IT-cистему

В США кот прыгнул на клавиатуру хозяина и стер данные медицинского центра по делам ветеранов в Канзасе, пишет The Register. У специалистов ушло около четырех часов, чтобы восстановить работоспособность системы.

Как пишут СМИ, инцидент произошел во время звонка между IT-директором центра с представителями департамента. В беседе приняли участие около 100 человек: подрядчики, сотрудники и поставщики. Во время разговора один технический работник, приглашенный на конференцию, заявил, что пока он проверял сервера медицинского центра, его кот прыгнул на клавиатуру и случайно стер все данные.

«Вот почему у меня собака», — пошутил в ответ Курт Дельбене, помощник министра информации и технологий и директор по информационным технологиям департамента.

Пресс-секретарь центра по делам ветеранов Терренс Хейс подтвердила, что у них произошел сбой по вине кота.

«Система была восстановлена ​​в течение четырех часов», — говорится в заявлении.

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