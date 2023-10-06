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В Новосибирске пятиклассники жестоко избили сверстника, когда тот гулял с девочкой

В Новосибирске дети иностранцев напали на своего сверстника и избили его

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Depositphotos

В Новосибирске следователи проверяют видео, на котором видно, как группа несовершеннолетних избивает ровесника. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 29 сентября на улице Титова в Ленинском районе. По данным Сиб.фм, 11-летние школьники применили насилие в отношении своего одноклассника.

Мать пострадавшего утверждает, что нападавшие придерживаются идеологи АУЕ (организация запрещена в России), а трое из них являются детьми мигрантов. Потерпевший заявил, что драка началась после того, как обидчики отобрали у него сменную обувь. В этот момент пострадавший провожал из школы девочку.

Родительница отметила, что ее сын не привык решать проблемы силой и до сих пор находится в шоковом состоянии. В результате происшествия мальчика госпитализировали, при этом, как отмечается, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту произошедшего.

Ранее подросток с ножом и пистолетом напал на ребенка и забрал у него вейп.

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