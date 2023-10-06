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Мужчину, ранившего в шею подростка в Воронеже, задержали

В Воронеже задержали азербайджанца, ранившего подростка в шею

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Воронеже полиция нашла азербайджанца, который ранил в шею 15-летнего подростка. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Воронежской области.

Полицейским и следователям удалось установить личность нападавшего. Им оказался 54-летний гражданин Азербайджана — его задержали и предъявили обвинения в причинении телесных повреждений несовершеннолетнему, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел в августе этого года. В больницу привезли подростка с раной в шее, которую ему нанес неустановленным предметом мужчина вблизи дома по улице Владимира Невского. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя кафе.

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