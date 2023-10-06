Врач перечислила полезные свойства лука-порея для здоровья

Лук-порей помогает улучшить пищеварение, потому что в нем содержится много клетчатки, растворимые и нерастворимые волокна, рассказала Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

По словам эксперта, этот продукт поможет вывести из организма избыток жидкости и солей, а также утолить голод. Содержащийся в нем витамин А положительно влияет на зрение, а витамины С, Е и К — необходимы для поддержания здоровья организма. Помимо этого, лук-порей способен предотвратить развитие рака.

«Суточная норма потребления порея зависит от возраста, пола, физической активности и других факторов. В 100 г лука-порея содержится 2% суточной нормы белка, 0% жиров и 5% углеводов, однако прежде чем увеличивать количество этого лука в рационе, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом на наличие противопоказаний», — предупредила Курбатова.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе (США) до этого установили пять продуктов с наибольшим количеством пребиотиков. Это зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, свежие лук-порей и репчатый лук.

Ранее врач назвала неожиданную пользу зеленого лука для здоровья.