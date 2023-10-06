В Госдуме предложили давать туристам из дружественных стран больше преференций

В России нужно расширить туристическое сотрудничество с дружественными государствами, сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. Например, со странами Азии, граждане которых часто путешествуют семьями.

По ее словам, визовые расходы при въезде в Россию из-за этого для них могут быть высокими.

«Нужно думать о преференциях для туристов из дружественных стран. С Китаем соответствующее соглашение у нас уже есть, следующей, на мой взгляд, должна быть Индия. Туристы оттуда часто путешествуют целыми семьями, поэтому визовая пошлина для них может быть довольно значительной статьей расходов», — пояснила Костенко.

Помимо этого, потенциально в Россию могут приезжать путешественники из Африки и Латинской Америки, добавила депутат.

6 октября правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран Евросоюза, в том числе парламентариев. Согласно проекту, действие льготных ставок оформления российских виз предлагается отменить для граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что США не выдали России визы на переговоры «ядерной пятерки».