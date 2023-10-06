Жильцы одного из барнаульских домов пожаловались на падающих на голову тараканов

Жильцы одного из многоквартирных жомов в Барнауле пожаловались на тараканов, которые падают на голову. Об этом сообщает Telegram-канал »В Курсе 22».

Жильцы дома рассказали, что насекомых «разводит» мужчина, который также живет в одной из квартир в доме на улице Георгия Исакова. На текущий момент тараканы так расплодились, что лезут во все щели и падают на головы людей.

«В квартире живет мужчина нездоровый, в прошлом запойный. Периодически навещает скорая помощь. Нам нужна помощь по очищению и дезинсекции этой квартиры и теперь всего дома!» — рассказали жильцы, передает «В Курсе 22».

Обращение в жилищно-коммунальную организацию по вопросу насекомых не принесло результата. Сейчас жильцы пытаются решить вопрос с тараканами самостоятельно.

Ранее у женщины из Колумбии из уха вытащили живого таракана и сняли это на видео.