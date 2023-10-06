Сексолог назвал причины отсутствия сексуального влечения в отношениях

Отсутствие сексуального влечения в отношениях может указывать на серьезные проблемы, связанные, в том числе, с гормональными изменениями, стрессом или рутиной. Об этом «Радио 1» рассказал консультант по сексуальным и семейным отношениям Керим Костоев.

Он пояснил, что у всех людей разная сексуальная конституция, от которой зависит потребность в сексе. На ее уровень влияет либидо.

«При средней или ниже средней конституции люди занимаются сексом не так часто, как среднестатистический человек. Но если у человека средняя, выше средней или высокая сексуальная конституция, то подобный разрыв выравнивается посредством либидо, а либидо со временем может утихать. На это могут влиять быт, рутина, стресс, физическая усталость, медикаментозное вмешательство. Также могут повлиять ссоры, конфликты в отношениях», — отметил Костоев.

Сексолог добавил, что падение либидо может произойти и вследствие потери близкого человека. По его словам, каждый подобный случай следует прорабатывать индивидуально. Для этого можно обратиться к семейному психологу или психиатру, если есть такая необходимости.

Психолог-сексолог, консультант в области сексуальных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова до этого говорила «Газете.Ru», что на женскую привлекательность и сексуальность влияет не только состояние здоровья, но и повседневные привычки.

Ранее психологи назвали самую деструктивную причину неверности партнеру.