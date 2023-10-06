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На Урале школьники напали с пистолетом на ровесников, которые отказались покупать вейпы

Shot: в Екатеринбурге конфликт школьников из-за вейпов закончился стрельбой

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Pexels

В Екатеринбурге школьники напали с пистолетом на ровесников, которые отказались покупать у них вейпы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, конфликт начался на автобусной остановке. Двое 14-летних подростков отказались покупать вейпы, которые им очень настойчиво предлагали ровесники. Один из не желающих приобретать электронные сигареты школьников распылил в них перцовый баллончик в целях самозащиты — произошла небольшая потасовка, которая быстро закончилась.

Позже, когда школьники двигались в сторону дома, их настигла группа примерно из 13-15 подростков. Хулиганы напали на них и открыли стрельбу из пневматического пистолета.

В результате одного из отказавшихся покупать вейпы юношей избили ногами по голове и телу, а также выстрелили ему в голову. Второму подростку удалось сбежать, он не пострадал.

В больнице у юноши диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны, а из головы достали пневматическую пулю. Полиция проводит проверку и ищет подозреваемую в нападении группу несовершеннолетних.

Ранее школьник открыл стрельбу по приятелям из-за пачки чипсов.

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