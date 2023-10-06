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Стало известно, что россияне считают главной причиной счастья

Большинство россиян назвали главной причиной счастья любовь и семью

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Shutterstock

Главной причиной для счастья россияне считают возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком. Она оказалась самой главной из 102 причин, которые назвали участники опроса, проведенного «Росгосстрах». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Самыми главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья. Засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, семейное благополучие и встретить любовь всей жизни — вот три самые важные причины для радости, которые совокупно отметили 47% общавшихся с ботом счастья пользователей.

По мнению россиян, в топ самых важных причин для радости, отмеченных почти 91% респондентов, входят: засыпать и просыпаться рядом с любимым — 21,5%; семейное благополучие — 19,6%; найти любовь всей жизни — 11%; собирать чемодан в путешествие — 9,2%; выигрыш в лотерею — 8,7%; неожиданно получить подарок — 8,3%; обниматься — 7,5%; сделать подарок близкому человеку — 7%; поездка в другой город — 4,1%.

Также россияне называли и менее очевидные вещи, которые, тем не менее, могут сделать их счастливыми здесь и сейчас — например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить, наконец, больной зуб.

Ранее россияне ответили, людей с какими доходами можно назвать бедными.

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