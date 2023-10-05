Заболеваемость COVID-19 на Украине выросла почти вдвое

На Украине растет число выявленных случаев заболеваемости ковидом, а пик ожидается в ноябре, заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфир телемарафона, пишет ТАСС. Он отметил, что за прошедшую неделю в государстве зафиксировали более 4 тысяч случаев инфекции,в то время как неделей ранее их было 2,5 тысячи.

По данным, имеющимся в распоряжении врача, за минувшую неделю на Украине зарегистрировали девять летальных случаев в результате COVID-19, все умершие при этом были старше 65 лет.

Главный санитарный врач связал увеличение числа случаев заражений коронавирусом с началом эпидемического сезона. По его мнению, пик заболеваемости ожидается к концу ноября. После на Украине начнется рост заболеваемости гриппом, считает он.

Врач счел тревожным рост заболеваемости ковидом среди детей. По его словам, на данный момент чаще болеют дети до 17 лет, в частности, за последнюю неделю заболели уже 302 ребенка.

Ранее ученые выяснили, что речевые навыки детей ухудшились во время пандемии.