Хозяйка сочинской квартиры площадью 9 кв. м рассказала, за сколько сдает ее

Жительница Сочи выставила на продажу квартиру площадью девять квадратных метров за 2 миллиона рублей. Как рассказала «Газете.Ru» автор объявления Ирина, сейчас сдает ее за 10.000 рублей в месяц. Она отметила, что квартира рассчитана на туристов «с ограниченным бюджетом».

«Конечно, это место для короткого периода пребывания. Для человека с очень ограниченным бюджетом и желанием жить рядом с морем и местами развлечений. Но сейчас эту комнату снимает человек, который нашел работу в данном районе — очень дорогом для длительного периода. Снял за 10.000 рублей. Жалоб нет, человек понимает, что за эту цену в данном районе можно жить только с кем-то в комнате. Спрашивают о покупке часто, но пока не продала», — сказала она.

Согласно объявлению, размещенному на одном из частных сайтов, квартира площадью девять квадратных метров расположена в поселке Сириус в 800 метрах от моря. На опубликованных фотографиях видно, что в помещении есть кухонная зона с раковиной, санузел и раскладная кровать.

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