IT-эксперт назвал логичной инициативу о создании реестра иностранных НКО

Любая деятельность, направленная на нарушение суверенитета и территориальной целостности России, неприемлема. Об этом заявил директор Центра глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«Особенно если речь идет об иностранной организации, у которой даже нет структурных подразделений в России. Но в каждом конкретном случае нужно оценивать отдельно возможные преимущества от сотрудничества с НКО, например, в научной сфере», — подчеркнул он.

По его словам, есть организации, действительно далекие от политики, которые не запятнали себя призывами к деструктивной деятельности против нашей страны.

«Взаимодействие российских компаний с такими иностранными НКО может принести пользу в смысле развития науки и технологий в нашей стране. Поэтому инициатива IT-отрасли о создании реестра иностранных НКО, которые ведут деструктивную деятельность против интересов России и ее граждан, выглядит логично. Нам важно быть уверенными в партнерах, с которыми мы работаем», — заключил он.

Напомним, 31 июля 2023 года Госдума РФ приняла поправки в закон ФЗ «О некоммерческих организациях», а 04 августа в КоАП РФ и УК РФ. Новая редакция статьи 30.1. ФЗ «Об НКО» разрешает россиянам участвовать в деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения сведений в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российская IT-отрасль направила в Минцифры и Госдуму свои предложения по коррекции нормы о запрете для юридических и физических лиц участвовать в деятельности иностранных некоммерческих организаций (НКО), не представленных на территории РФ.