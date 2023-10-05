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Искусственный интеллект поможет обрабатывать звонки граждан в суды

Председатель Мосгорсуда Лебедев рассказал о «горячей линии Московского городского суда»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В созданном едином справочном центре столичных судов общей юрисдикции используются технологии искусственного интеллекта, которые исключают занятость телефонной линии при обращении граждан, заявил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев.

«В судах общей юрисдикции города Москвы с применением искусственного интеллекта создан единый справочный центр, работники которого отвечают на телефонные звонки граждан и предоставляют им информацию о процессуальной стадии рассмотрения дела, времени и месте судебного заседания, формировании списка кандидатов в присяжные заседатели. Цифровые технологии исключают занятость телефонной линии, и ни одно обращение граждан не остается без ответа. Эта система получила название «горячей линии Московского городского суда», — отметил он.

Лебедев добавил, что существует возможность подачи в электронном виде заявлений о выдаче судебных приказов путем заполнения специальной формы на интернет-ресурсах судов города Москвы.

По его словам, в этом году в суды РФ в электронном виде подано более 7 млн документов, а количество обращений пользователей к Государственной автоматизированной системе «Правосудие» превысило 4 млрд запросов.

«Через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом одного окна подано 460 тысяч процессуальных документов. С использованием видео-конференц-связи проведены свыше 400 тысяч судебных заседаний, а с использованием веб-конференции – более 500 тысяч судебных заседаний», — заключил Лебедев.

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