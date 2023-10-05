Мужчина временно ослеп, когда его голову зажало тренажером в спортивном зале

В бразильском Форталезе посетитель спортзала получил травмы, когда его голову зажало в тренажере. Об этом сообщает The Sun.

32-летний Абраам Виана занимался на силовом тренажере, в какой-то момент металлические рукоятки устройства сомкнулись на его голове. Спортсмен испытал сильную боль и на несколько секунд потерял сознание.

«В тот момент я, кажется, потерял сознание. Я не мог открыть глаза, потому что они были залиты кровью. На правой стороне лба был порез. Я временно ослеп», — рассказал Виана.

Металлические тиски разжали сотрудники спортивного зала, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, молодой мужчина не мог самостоятельно передвигаться, его пришлось везти в инвалидном кресле.

В ходе осмотра медики не нашли серьезных травм, спустя сутки спортсмена выписали из больницы. Расходы на его лечение оплатило руководство фитнес-центра.

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