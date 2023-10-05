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В Башкирии мужчина попытался согреться при помощи газовой плиты и устроил взрыв

Shot: житель Башкирии попал в реанимацию после попытки согреться газовой плитой

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Телеграм-канал «SHOT»

Житель Башкирии попытался согреться при помощи газовой плиты, устроил взрыв и попал в реанимацию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Янаул в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Ленина. 27-летний мужчина замерз в квартире без отопления и решил согреться, включив все четыре конфорки газовой плиты. После этого он ушел смотреть телевизор.

Позже в его жилище прогремел взрыв. В двухкомнатной квартире мужчины выбило все окна, а также вылетели двери в двух соседних квартирах.

После произошедшего жителя Янаула с ожогами доставили в реанимацию. Сейчас он в коме, медики борются за его жизнь. По данным Shot, больше никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Тюменской области.

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