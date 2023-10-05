В Петербурге из-за электросамоката загорелась квартира

Частный электросамокат загорелся в петербургской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на Ковалевской улице. Электросамокат загорелся и спровоцировал пожар — пострадал хозяин транспортного средства.

Владельца электросамоката госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о состоянии мужчины не поступало. Сейчас медики борются за его жизнь.

По предварительным данным, инцидент произошел в связи с возгоранием аккумулятора транспортного средства. Точные причины и обстоятельства на текущий момент не сообщаются — их предстоит выяснить специалистам.

Ранее россиян предупредили об опасности литий-ионных аккумуляторов.