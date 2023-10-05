Сибиряк попытался изнасиловать проводницу поезда в Новосибирской области

Житель Омска попытался изнасиловать проводницу поезда в Новосибирской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Инцидент произошел в июле этого года в пассажирском поезде. Мужчина пришел в купе-вагон к потерпевшей и, применяя силу, попытался изнасиловать женщину.

Однако проводница оказала омичу активное сопротивление. Крики женщины услышал другой пассажир — он пришел на помощь потерпевшей и спас ее от изнасилования.

Следователи в ходе разбирательства собрали достаточно доказательств преступления. Уголовное дело о покушении на изнасилование с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Злоумышленник признал свою вину в полном объеме, сообщает ведомство.

Ранее молодой человек попытался изнасиловать женщину в саратовском общежитии.